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‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan ‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulamasında 31 sürücüye 10 bin 851 TL idari para cezası kesildi.Karabük’te de trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulaması yapıldı.

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan ‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulamasında 31 sürücüye 10 bin 851 TL idari para cezası kesildi.
Karabük’te de trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulaması yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada 26 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 6 bin 110 TL, muayenesiz araç kullanan 2 sürücüye 470 TL, ehliyetsiz araç kullanan ve araç sahibine 4 bin 36 TL ve seyir halinde araç kullanan 1 sürücüye 235 TL olmak üzere toplam 10 bin 851 TL idari para cezası kesildi.
Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi sürücüsü kendisine kesilen 235 TL’lik cezayı duyunca “235 TL’yi bir senede kazanamıyoruz, vallahi kazanamıyoruz” dedi.

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi

‘Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetiminde’ 31 sürücüye 10 bin 851 TL ceza kesildi
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