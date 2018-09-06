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Trafik ışıkları üzerine yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir hayvansever, trafik ışıklarının tepesine yuva yapan kumruyu aşırı sıcaklardan korumak için direğin üstüne şemsiye monte etti.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir hayvansever, trafik ışıklarının tepesine yuva yapan kumruyu aşırı sıcaklardan korumak için direğin üstüne şemsiye monte etti.

Atatürk Caddesi'ndeki refüjde bulunan trafik ışığı direğine bir kumru yuva yaptı. Kumrunun sıcaktan etkilenmemesi için bir hayvansever direğe 12 gün önce şemsiye monte etti. Trafik ışıklarının bulunduğu direğin tepesindeki şemsiye görenlerin ilgisini çekiyor. İlçede 30 yıldır veterinerlik yapan Hakan Erdoğan, trafik ışığının üzerine yuva yapan kumruyu uzun süredir takip ettiğini söyledi. Erdoğan, "Bu harika bir kumru. Bana yuvadan düşmüş çok sayıda kumru yavruları geliyor. Onları tedavi ettikten sonra koruyucu annelik olarak bu gördüğünüz kumrunun yuvasına bırakıyoruz. O da sağ olsun bakıyor, büyütüyor. Sonra başka bir yere taşıyor. Yuvadaki 2 yavruyu 1.5 ay önce koyduk. Bir hayvansever benden önce davranıp, yuvanın üzerine şemsiye koymuş. Bunu yapmayı ben de düşünüyordum. Kumru ve yavrular bu sayede aşırı sıcaklardan etkilenmiyor" dedi.

Bu tür olayların herkese örnek olması gerektiğini belirten Erdoğan, "İnsancıl bir olay. Ödemişli olarak bu görüntüden gurur duyuyorum. Kumru böyle yuvasında mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Buraya bu şemsiyeyi koyan hayvansever arkadaşımızı merak edip, birkaç kez sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazdım. Tanışıp, tebrik etmek istedim ama bir türlü bulamadım. Eğer bu haberi okuyorsa bu duyarlı vatandaşımız, buyursun, gelsin çay ikram edip tanışmak ve tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

Her gün yüzlerce aracın geçtiği, trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olmasına rağmen kumrunun uzun zamandır direği mesken tuttuğunu ifade eden çevredeki esnaf ise şemsiyeyi kimin monte ettiğini görmediklerini söyledi.

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