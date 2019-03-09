"Trafik ışıkları veya polis varsa geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir"

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik ışıkları ve polisin olduğu yerde, geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir. Geçiş üstünlüğünde eğer kırmızı, sarı ve yeşil ışık varsa ona riayet etmek lazım. Bunların olmadığı yerler var mesela yaya geçitleri, okul ve hastane önleriyle kavşaklar. Buralarda geçiş üstünlüğü yayadadır." dedi.

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılındaki trafik kazalarında olay yerinde veya bir ay içerisinde hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 427 olduğunu belirtti.

Otobüs kazaları, göçmenleri ve mevsimlik işçileri taşıyan araçların kazaları sebebiyle 2018'in ilk 6 ayının çok kötü geçtiğini belirten Soylu, buna rağmen 2018'de 6 bin 683 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

2018'in Kasım-Aralık, 2019'un Ocak-Şubat aylarından oluşan son 4 ayda geçen yılın aynı

dönemine göre, 763 olan ölümlü trafik kazasının yüzde 29 azalışla 544'e düştüğünü aktaran Bakan Soylu, 971 olan hayatını kaybeden insan sayısının ise yüzde 34 azalışla 638'e düştüğünü bildirdi.