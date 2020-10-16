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Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Bağcılar’da trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, nakliye kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Çiftlik Mahallesi’nde yaşandı.

Bağcılar’da trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, nakliye kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Çiftlik Mahallesi’nde yaşandı. Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk bir nakliye kamyonunun altında kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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