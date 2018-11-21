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Trafik ışıklarında kadın ve çocukları dilendirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde biri erkek, 2 çocuk trafik ışığında dilendi.

Trafik ışıklarında kadın ve çocukları dilendirdiler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde biri erkek, 2 çocuk trafik ışığında dilendi. Yol kenarında 'Açız' yazılı kartonla bekleyen kadın ise çocukların sürücülerden topladığı paraları beyaz entari giymiş bir erkeğe verdi.
D-400 Karayolu'nun Manavgat Otogar Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında kadın ve biri erkek 2 çocuğun trafik ışığında dilencilik yaptığı görüldü. Çocuklar ellerinde bir kağıt mendil ve karton kutuyla kırmızı ışıkta duran araçlara yaklaşırken, bazı sürücülerin çocuklara para verdiği görüldü. Çocuklar dilenirken, kadın ise üzerinde 'Açız, çocuklarım var' yazılı kartonla yol kenarındaki kaldırımda oturdu.
Bir süre sonra görüntülediğini fark eden kadın hızla yerinden kalktı ve çocuklara seslenerek topladıkları paraları aldı. Daha sonra çocuklarla birlikte yolun karşısına geçen kadın, beyaz entari giymiş bir erkeğe paraları teslim etti. Daha sonra kadın, çocuklar ve parayı verdikleri erkek bölgeden ayrıldı.

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Trafik ışıklarında kadın ve çocukları dilendirdilerTrafik ışıklarında kadın ve çocukları dilendirdilerTrafik ışıklarında kadın ve çocukları dilendirdilerTrafik ışıklarında kadın ve çocukları dilendirdiler

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