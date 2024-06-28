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  4. Trafik ışıklarında motosikletli infaz! Adana bu saldırıyı konuşuyor

Trafik ışıklarında motosikletli infaz! Adana bu saldırıyı konuşuyor

28.06.2024 12:51
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Adana'da trafik ışıklarında motosikletli kişiler otomobile silahla saldırdı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Trafik ışıklarında motosikletli infaz! Adana bu saldırıyı konuşuyor

Adana’nın Seyhan ilçesinde motosikletli kişiler tarafından trafik ışıklarında bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kadın öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Güney Kuşak Bulvarı’ndan ilerleyen araca yaklaşan motosikletli şahıslar silahlı saldırı yaptı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan kadın hayatını kaybederken iki erkek de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kafasından vurulan sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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