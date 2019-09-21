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Trafik kavgasında albayı bıçaklayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada albay ve arkadaşını bıçakla yaraladığı ileri sürülen 1 kişi tutuklanırken, kavgaya karıştığı öne sürülen 4 kişi, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarında 13 Eylül günü meydana geldi.

Trafik kavgasında albayı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada albay ve arkadaşını bıçakla yaraladığı ileri sürülen 1 kişi tutuklanırken, kavgaya karıştığı öne sürülen 4 kişi, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarında 13 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, Albay R.B. (48) gece yanına arkadaşı Y.Ö.’yü (55) alarak otomobiliyle Turgut Özal Bulvarından gezmeye çıktı. Bir süre sonra albayın kullandığı otomobilin yanına içinde Hazar K., Mahsun G., Abdullah Y., R.Ö. ve M.Y.’nin bulunduğu hafif ticari araç yaklaştı. Otomobil ve hafif ticari araçta bulunan şahıslar arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Hafif ticari araçta bulunan şahıslar, albayın otomobilinin önüne kesmeye çalışınca maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu sefer iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada Hazar K. hem albayı hem de arkadaşını bıçakla yaraladı. Zanlılar, yaralamanın ardından albayın iddiasına göre cep telefonlarını da alıp kayıplara karıştı. Yaralanan albay ve arkadaşı ise olay yerine gelen ambulans ile Ç.Ü. Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada, olaydan sonra kaçan zanlılar ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Şahıslar, aldıkları iki cep telefonunu da polis merkezine teslim etti. Olay yeri Fatih Polis Merkezi Amirliği mıntıkasında olduğu için buraya getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan iki şahsı bıçaklayan Hazar K. tutuklanırken, diğer 4’ü ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Trafik kavgasında albayı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Trafik kavgasında albayı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Trafik kavgasında albayı bıçaklayan zanlı tutuklandı

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