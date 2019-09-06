Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsünce düzenlenen "Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Paneli"nde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar anlatıldı. Akademi'nin Anıttepe Yerleşkesi'ndeki panele, Uluslararası Karayolu Güvenliği Mühendisi Matthew Chamberlain, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Abdullah Süslü, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Yarbay Hasan Taner Özbey ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın konuşmacı olarak katıldı. Chamberlain, panelde yaptığı konuşmada, yaya güvenliği ile emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının öneminden bahsetti. Türkiye'deki yaya geçitlerinin altyapılarına ilişkin fotoğraflar gösteren Chamberlain, engelli ve yaşlıların yaya geçitlerini kullanırken karşılaştığı sorunlara değinerek bunların iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

"Kendimizi yayaların yerine koyarak ihtiyaçları ona göre belirlemeliyiz." diyen Chamberlain, İçişleri Bakanlığının, 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesini olumlu bir adım olarak gördüğünü ifade etti. - "Sürücüler her zaman yayalara saygı göstermiyorlar" Chamberlain, Türkiye'deki yaya sorununun diğer ülkelerle benzerlikler taşıdığını belirterek "Sürücüler her zaman yayalara saygı göstermiyorlar. Ama burada önemli bir rolü de altyapı oynuyor. Mesela o yol için üst geçit mi, alt geçit mi, yoksa normal yaya geçidi mi tercih edilmiş? O geçit, yolun neresinde kullanılmış? Trafikte yaya önceliğinin daha etkin uygulanabilmesi için altyapının da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu, dünya çapında bir problem sadece Türkiye'ye özgü değil." diye konuştu. Trafikte çoğu düzenlemenin sürücü düşünülerek yapıldığını belirten Chamberlain, "Çok geniş yollarda yayalara çok kısa geçiş süresi tanınıyor. Bu nedenle yaya kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek zorunda kalıyor. Trafik sıkışıklığı olmasın, sürücülerimiz rahat etsin şeklinde hep sürücü bakış açısıyla bakılıyor." ifadelerini kullandı.