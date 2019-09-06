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Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:26 | Son Güncelleme

Panelde, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen projeler görüşüldü

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Trafik Enstitüsünce düzenlenen "Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Paneli"nde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar anlatıldı.

Akademi'nin Anıttepe Yerleşkesi'ndeki panele, Uluslararası Karayolu Güvenliği Mühendisi Matthew Chamberlain, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Abdullah Süslü, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Yarbay Hasan Taner Özbey ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın konuşmacı olarak katıldı.

Chamberlain, panelde yaptığı konuşmada, yaya güvenliği ile emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının öneminden bahsetti.

Türkiye'deki yaya geçitlerinin altyapılarına ilişkin fotoğraflar gösteren Chamberlain, engelli ve yaşlıların yaya geçitlerini kullanırken karşılaştığı sorunlara değinerek bunların iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

"Kendimizi yayaların yerine koyarak ihtiyaçları ona göre belirlemeliyiz." diyen Chamberlain, İçişleri Bakanlığının, 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesini olumlu bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

- "Sürücüler her zaman yayalara saygı göstermiyorlar"

Chamberlain, Türkiye'deki yaya sorununun diğer ülkelerle benzerlikler taşıdığını belirterek "Sürücüler her zaman yayalara saygı göstermiyorlar. Ama burada önemli bir rolü de altyapı oynuyor. Mesela o yol için üst geçit mi, alt geçit mi, yoksa normal yaya geçidi mi tercih edilmiş? O geçit, yolun neresinde kullanılmış? Trafikte yaya önceliğinin daha etkin uygulanabilmesi için altyapının da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu, dünya çapında bir problem sadece Türkiye'ye özgü değil." diye konuştu.

Trafikte çoğu düzenlemenin sürücü düşünülerek yapıldığını belirten Chamberlain, "Çok geniş yollarda yayalara çok kısa geçiş süresi tanınıyor. Bu nedenle yaya kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek zorunda kalıyor. Trafik sıkışıklığı olmasın, sürücülerimiz rahat etsin şeklinde hep sürücü bakış açısıyla bakılıyor." ifadelerini kullandı.

Chamberlain, Türkiye'de bu sorunun eğitim ve yaptırımlarla çözüme kavuşturulabileceğine işaret ederek bunun için işe altyapıyı iyileştirmeyle başlamak gerektiğini bildirdi.

- 6,5 milyon öğrenciye trafik eğitimi

MEB Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Süslü ise 2013 yılı itibarıyla direksiyon eğitimi dersi sınavı ile buna yönelik eğitimlerin Bakanlık ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince sıkı bir şekilde denetlendiğini söyledi.

Okul öncesi ve ilkokul seviyelerindeki 6 milyon 500 bin öğrenciye trafik bilinci kazandırılması amacıyla eğitim verildiğini anlatan Süslü, ilkokul 4. sınıfta bir saatlik trafik güvenliği dersi, ortaöğretim 9. sınıfta da bir saatlik sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

- Bir yılda 417 bin öğretmen trafik eğitimi aldı

EGM Trafik Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Hakan da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen faaliyet ve projeleri anlattı.

Eğitim öğretim dönemi öncesinde öğretmenlere yönelik trafik güvenliği ve kuralları hakkında eğitimler verildiğini kaydeden Hakan, geçen yıl bu eğitimlere 417 bin öğretmenin katıldığını belirtti.

Hakan, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin trafik eğitimi alabilmeleri amacıyla Mobil Trafik Eğitim Tırı projesinin hayata geçirildiğini bildirdi.

JGK Trafik Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Yarbay Özbey de yaptığı sunumda, Jandarma Teşkilatı olarak trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılmasına yönelik yürütülen proje ve faaliyetleri anlattı.

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