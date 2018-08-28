"Trafik kazaları araştırılsın"

CHP, trafik kazalarının nedenleri ile uygulanan ulaşım politikalarının kazalara etkilerinin araştırılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Kurban Bayramı tatili süresince Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 784 kişinin yaralandığı, 132 kişinin de yaşamını yitirdiği haberlerinin basına yansıdığı belirtildi. Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında ise 392 kişinin yaralandığı, 58 kişinin öldüğü anımsatıldı.

Önergenin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yapılan ya da iyileştirilen karayollarının trafik kazalarını azaltacağı düşüncesi kabul edilebilir değildir. Gelişmiş ülkelerin, yolcu ve yük taşımacılığı için demiryolları, hava yolları ve deniz yollarına yatırım yaptığı, bu sayede güvenliğin arttığı, zaman bakımından ve ekonomik açıdan kazançlar sağlandığı görülmektedir. Ülkemizde ise yanlış ulaşım politikaları nedeniyle yıllardır sadece karayolu taşımacılığına önem verilmekte ve diğer alternatifler göz ardı edilmektedir.