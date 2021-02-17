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  4. Trafik kazaları güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Trafik kazaları güvenlik kameralarına böyle yansıdı

17.02.2021 00:31 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de dikkatsiz sürücülerin kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Kırıkkale’de dikkatsiz sürücülerin kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi" uyarısında bulunuldu. Kırıkkale’de kavşaktan "U" dönüşü yapmaya çalışan bir otomobil, ana cadde üzerinde seyreden kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ve kamyonet savruldu.

Maddi hasar oluştu
Kent merkezindeki akşam saatlerinde meydana gelen diğer bir kazada ise ana cadde üzerinden seyreden otomobil, süratli gelen ticari araca çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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