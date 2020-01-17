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  4. Trafik kazaları KGYS kameralarında

Trafik kazaları KGYS kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Trafik kazaları KGYS kameralarında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Sakarya ve Karabük'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarınca kaydedilen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İzmit'te Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda 30 Ekim'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin görüntülerde, yokuş aşağı inen vincin devrilmesi ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda yolun karşısına geçmekte olan yayanın kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.

- Sakarya'daki motosiklet kazaları

Görüntüler arasında Sakarya'da meydana gelen 4 kazanın kayıtları da yer alıyor.

Kayıtlarda yüksek hızla seyreden otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araca, hızla ilerleyen başka bir otomobilin de aydınlatma direğine çarpma anı bulunuyor.

Farklı tarih ve yerlerdeki motosiklet kazalarının da kameralarca kaydedildiği görülüyor.

Kayıtlarda Karabük'te yüksek hızla viraja giren otomobilin iki yol arasındaki kanala düşmesi de yer alıyor.

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egm KGYS Santral yokuşu trafik kazası

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