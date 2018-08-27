Trafik kazaları mobese kameralarına takıldı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da kimi zaman sürücülerden, kimi zaman da yayalardan kaynaklanan trafik kazaları, Mobese kameralarına yansıdı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla kimi zaman araç sürücülerinin, kimi zaman da yayaların dikkatsizliğinden kaynaklanan kazaların Mobese görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, kazaların çoğununun otomobil sürücülerinin trafik kurallarını ihlali nedeniyle meydana gelmesi dikkat çekti. En çok kazanın yaşandığı yerlerden biri olan Manisa Devlet Hastanesi kavşağında Turgutlu yönünden gelen 2 motosikletin, Manisa Tren Garı istikametinden kırmızı ışıkta geçerek hızla gelen başka bir motosiklete çarpması Mobese'ye yansıdı. Bir başka kaza ise, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun önünde yaşandı. Aşırı hız nedeniyle sürüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, önce kaldırımdaki ağaca ve ardından da yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. O anları da Mobese kameraları kaydetti.

Mobese kameralarının kaydettiği görüntülerde, otomobil sürücülerinden kaynaklanan kazalar kadar bilinçsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların sebep olduğu kazalar da yer aldı. Şehzadeler ilçesindeki Merkez kavşağında, Tarihi Sultan Camii istikametine dönen otomobil, aniden yola atlayarak, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.