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Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce basınla paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesinde bir otomobilin, Yazlık Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp yol kenarına devrilmesi yer alıyor. Serdivan ilçesindeki kavşakta ise panelvanın otomobille çarpıştığı an görülüyor.

Kocaeli'de çekilen kayıtlarda ise otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten düşmesi yer alıyor. Bir başka kazada ise bir yolcu otobüsünün kavşakta otomobille çarpışması MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Bartın'da ise Gölbucağı Kavşağı'na hızla giren otomobilin bariyerleri aşıp yön tabelasına çarptıktan sonra devrilmesi görülüyor. Karabük'te de Cumapazarı kavşağında dönüş yapmak isteyen otomobille kamyonetin çarpışmasının kaydedildiği görüntülere, yine Balıklar Kayası mevkisinde aynı yönde seyreden tır ile çarpışan otomobilin sol şeritteki panelvana çarpması yansıyor.

Kentteki üçüncü kazanın yansıdığı görüntülerde ise bir otomobilin iki kişinin iteklediği otomobile çarpması, iki kişinin son anda kazadan kurtulması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü kamera Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) trafik kazası

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