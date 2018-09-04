HABER

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Dinçer AKBİR-İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'de meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı. Kaza görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde Kurallara uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi notu ile paylaşıldı. Görüntülere yansıyan ilk kaza 4 Şubat tarihinde İzmit Bekirdere Viyadüğü altında meydana geldi. Dik yokuştan inerken kontrolden çıktığı görülen traktör, karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpışırken, traktördeki iki kişinin düşerek yaralandığı görüldü. Derince ilçesinde aşırı hızlı olduğu için kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yeşillik alana düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde 23 Şubat tarihinde kaydedilen bir diğer görüntüde ise kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil, yeşil ışıkta geçen otomobile çarptı. Kaza sonrasında savrulan otomobil yolun karşı şeridinde ışıkta bekleyen başka bir araca çartı. Kazada yaralanan kimse olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Başiskele Fakülte Caddesi üzerinde 8 Mayıs tarihinde kaydedilen görüntüde ise kırmızı ışıkta geçen servis otobüsü, kendisine yeşil ışık yandığı için yola çıkan lüks otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. D-100 Karayolu Kartepe geçişinde 9 Mart tarihinde kaydedilen başka bir kaza görüntüde ise, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir kamyonun aniden şerit değiştirerek sol şeride geçmesi üzerine arkadaki otomobil kontrolden çıkarak yan yoldan D-100 Karayolu'na bağlanan beton tankerine arkadan çarptı. Arkadaki otomobilin kendisine çarptığını fark etmeyen beton tankeri sürücüsü durmayarak arkasındaki otomobil ile birlikte yola devam etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darıca Ethem Bey Caddesi üzerinde kaydedilen kaza görüntüsünde ise aşırı hızlı olduğu görülen bir otomobil, önce önünde seyir halinde olan otomobile, ardından karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçlar hasar gördü. Körfez Ağadere Caddesi ile Mustafa Sokak kesişiminde 26 Nisan tarihinde kaydedilen başka bir kaza görüntüsünde ise Ağadere Caddesi'nden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile, Mustafa Sokak üzerinden hızla gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Kameradaki makasçı yakalandıKameradaki makasçı yakalandı
Ankara'da otomobilden pompalı tüfekle rastgele açıldıAnkara'da otomobilden pompalı tüfekle rastgele açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.