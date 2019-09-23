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Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken kavşaklarda meydana gelen kazaların çoğunun kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı gözlendi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde 9 ayda yaşanan bazı trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken kavşaklarda meydana gelen kazaların çoğunun kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı gözlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde 9 ayda yaşanan bazı trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Organize Sanayi Kavşağı’nda gece saatlerinde kontrolsüz şerit değiştiren bir otomobile başka bir otomobilin çarpması ile Hıdırlık Mesire Alanı Kavşağı’nda aşırı hızlı otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarpma anı yer alıyor.
MOBESE tarafından kayda alınan görüntülerde, Otogar Kavşağı’nda kırmızı ışıkta geçen bir minibüsün hafif ticari araca çarpması ve devrilme anı, Aşağı Ambar yolunda da bir minibüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpışması bulunuyor.
Fatih Kavşağı’nda ışık ihlali yapan bir minibüs ile başka bir aracın çarpışması, ardından minibüsün devrilme anı da kayıtlara yansıyor. Uydukent semtinde de bir otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpıştığı ve hafif ticari aracın defalarca takla atarak durabilmesi KGYS kameraları tarafından kaydedildi.
Yine MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Gümüşkent Kavşağı’nda iki aracın çarpışması ve araçların içinden insanların dışarı savrulması, Efeli Kavşak’ta ve Otogar Kavşağı’nda da otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar görülüyor.
Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

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