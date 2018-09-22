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Trafik kazaları mobese kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kimi zaman sürücülerden, kimi zaman da yayalardan kaynaklanan trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese) kameralarına yansıdı.

SİVAS'ta kimi zaman sürücülerden, kimi zaman da yayalardan kaynaklanan trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese) kameralarına yansıdı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından kentteki ana arterler ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde meydana gelen kazalar saniye saniye kaydediliyor. 2018 yılının son 9 ayında meydana gelen kazalar kayıt altına alındı. Görüntülerde, kazaların çoğunluğunun otomobil sürücülerinin trafik kurallarını ihlali nedeniyle meydana gelmesi dikkat çekti. Dikkat çeken görüntülerde Atatürk Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçen bir yaya önce hafif ticari bir araç çarpıyor. Havada taklalar attıktan sonra karşı şeride düşen yaya o sırada yoldan geçen bir otomobilin altında kalıyor. Başka bir kazada Sivas Lisesi kavşağında yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarparak kaçıyor. Tarihi kent meydanında bulunan Kale Cami'sinin merdivenlerinden patenle kayan bir gencin ise düşüşü de kameralara takıldı. Atatürk Caddesi üzerinde motosikletin kayması ile birlikte sürücünün düşmesi ve yerde kayan motorun diğer yayalara çarpması dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

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