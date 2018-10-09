Trafik kazaları MOBESE kameralarında

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da eylül ayında yaşanan bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezinde geçen ay meydana gelen bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.
Kayıtlara göre, Binali Yıldırım Bulvarı Geçit Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için yere düşerek savruluyor.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda başka bir motosiklet sürücüsü yaptığı manevrayla otomobille çarpışmaktan son anda kurtuluyor.
SGK Kavşağı'nda da ışık ihlali yapan otomobil, başka otomobille çarpışıyor.
Ordu Caddesi'nde ters şeritte ilerleyen motosikletli de dengesini kaybederek düşüyor.
Görüntülerdeki diğer kazalarda ise Askerlik Şubesi Kavşağı'nda 2 otomobil, Diş Hastanesi Kavşağı'nda hafif ticari araçla otomobil, Terzibaba Camisi Kavşağı'nda ışık ihlali yapan otomobille kamyonet çarpışıyor.
Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına işaret ederek, sürücü ve yayaları can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum