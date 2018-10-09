HABER

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:41 | Son Güncelleme

Erzincan'da, geçen ay yaşanan ve bir çoğu kurallara uyulmaması nedeniyle kavşaklarda meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kayıt altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da eylül ayında yaşanan bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezinde geçen ay meydana gelen bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Kayıtlara göre, Binali Yıldırım Bulvarı Geçit Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için yere düşerek savruluyor.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda başka bir motosiklet sürücüsü yaptığı manevrayla otomobille çarpışmaktan son anda kurtuluyor.

SGK Kavşağı'nda da ışık ihlali yapan otomobil, başka otomobille çarpışıyor.

Ordu Caddesi'nde ters şeritte ilerleyen motosikletli de dengesini kaybederek düşüyor.

Görüntülerdeki diğer kazalarda ise Askerlik Şubesi Kavşağı'nda 2 otomobil, Diş Hastanesi Kavşağı'nda hafif ticari araçla otomobil, Terzibaba Camisi Kavşağı'nda ışık ihlali yapan otomobille kamyonet çarpışıyor.

Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına işaret ederek, sürücü ve yayaları can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PARTNERBurada oturmanın cezası 500 euro!Burada oturmanın cezası 500 euro!
Ekipler kaçak yapı fırsatçılarının peşindeEkipler kaçak yapı fırsatçılarının peşinde
Alkol alıp, girdiği denizde 8 saat kalan genci balıkçılar kurtardıAlkol alıp, girdiği denizde 8 saat kalan genci balıkçılar kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan MOBESE trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Irak ve Suriye tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.