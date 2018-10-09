Trafik kazaları MOBESE kameralarında

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da eylül ayında yaşanan bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezinde geçen ay meydana gelen bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Kayıtlara göre, Binali Yıldırım Bulvarı Geçit Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için yere düşerek savruluyor.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda başka bir motosiklet sürücüsü yaptığı manevrayla otomobille çarpışmaktan son anda kurtuluyor.

SGK Kavşağı'nda da ışık ihlali yapan otomobil, başka otomobille çarpışıyor.

Ordu Caddesi'nde ters şeritte ilerleyen motosikletli de dengesini kaybederek düşüyor.

Görüntülerdeki diğer kazalarda ise Askerlik Şubesi Kavşağı'nda 2 otomobil, Diş Hastanesi Kavşağı'nda hafif ticari araçla otomobil, Terzibaba Camisi Kavşağı'nda ışık ihlali yapan otomobille kamyonet çarpışıyor.

Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına işaret ederek, sürücü ve yayaları can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

