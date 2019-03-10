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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bartın'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı - Kayıtlarda, Sakarya'da kaza yapan araçtaki boya kutularının yola saçıldığı görülüyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bartın'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Altınova Kavşağı'nda meydana gelen 3 ayrı trafik kazası yer alıyor.

İlk kazada kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin savrularak aydınlatma direğine çarpması, ikinci kazada ise her iki otomobilin kavşakta çarpışması kameralara yansıdı. Aynı kavşaktaki üçüncü kazada ise bir araçla çarpışan otomobildeki boya kutularının yola saçılması kameralar tarafından kaydedildi.

Üç kazanın da kavşağa kontrolsüz ve hızlı giren sürücülerden kaynaklandığı görülüyor.

Kocaeli'deki kayıtlarda ise kara yoluna hızlı giren kamyonetin yükünün ağırlığı nedeniyle devrilmesi, hafif ticari aracın son anda frene basarak durması, diğer kazada ise sola dönmeye çalışan hafif ticari araca arkadan gelen otomobilin çarpması yer alıyor.

Kentte başka bir noktada gerçekleşen kazada ise önündeki dolmuşa çarpan otomobilin karşı yola savrularak kamyona çarpıştığı görülüyor.

Bolu'da da kara yolunda aniden duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması, diğer kazada da kavşağa kontrolsüz giren her iki otomobilin çarpışması kameralara yansıyor.

Bartın'da kaydedilen kayıtlarda ise Amasra yolunda seyreden otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaya geçidi levhasına çarparak savrulması, bir başka otomobilin de kavşakta kamyonla çarpışması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamera Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE)

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