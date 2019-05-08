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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Adana, Muş, Osmaniye ve Erzurum'da meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi

Adana, Muş, Osmaniye ve Erzurum'da meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının bazılarının görüntülerini paylaştı.

Osmaniye'deki kayıtlarda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptığı görülüyor.

Adana'da ise bir araca çarpan otomobilin, yan yatarak metrelerce sürüklendiği görüntüye yansıyor.

Muş'taki görüntüde kavşakta kazaya karışan otomobilin yol kenarında kucağında bebeği ile yürüyen kadına ve üç çocuğa çarptığı görülüyor.

Erzurum'da kavşakta önüne çıkan otomobile çarpan aracın ters yönde yoluna devam ettiği kameralarca kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü MOBESE trafik kazaları

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