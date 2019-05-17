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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerde, farklı kavşak ve yollarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazası yer alıyor.

İlk kazada Adapazarı-Karasu yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu savrulan otomobilin refüje çıkması, ikinci kazada da sola dönüş yapmak isteyen tıra otomobilin çarpması kameralara yansıdı. Üçüncü kazada ise kontrolsüz şekilde yola çıkan bir otomobilin ana yolda hızla gelen başka bir araçla çarpışması kameralarca görüntülendi.

Kocaeli'deki kayıtlarda da taksinin çarptığı otomobilin savrulup refüjdeki aydınlatma direğine çarpması yer alıyor.

Zonguldak'ta 100. Yıl Terminali mevkisinde kaydedilen kazada ise sola dönüş yapmak isteyen dolmuşun otomobille çarpışması, savrulan dolmuşun yol kenarındaki terminal girişi tabelasını devirmesi görülüyor.

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kamera MOBESE trafik kazaları

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