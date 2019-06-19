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Trafik kazaları, mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin, aşırı hız, hatalı sollama ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 Metrelik yolda, otomobil, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir kavşakta ise sola dönüş yapmak isteyen TIR, otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde oldu. Kavşakta otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle kamyonet yan yattı.

Elazığ'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobil, karşı şeride geçmek isteyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Olgunlar Mahallesi'nde ise kavşağa kontrolsüz giren motosiklet, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu görüldü.

Bingöl'de ise Gündoğdu Kavşağı'ndaki Bingöl - Muş karayoluna Hastane Caddesi'nden kontrolsüz çıkan otomobil, hareket halindeki başka bir otomobille çarpıştı.

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