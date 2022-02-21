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Trafik Kazaları ve Aşırı Dozda Ölümlerde Dikkat Çeken Artış

20.02.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da 2021 yılında trafik kazaları ve aşırı dozda uyuşturucunun neden olduğu ölümler hızlı şekilde arttı. Salgının bunda etkin olmuş olabileceği belirtiliyor

Trafik Kazaları ve Aşırı Dozda Ölümlerde Dikkat Çeken Artış

Amerika’da 2021 yılında trafik kazaları ve aşırı dozda uyuşturucunun neden olduğu ölümler hızlı şekilde arttı. Salgının bunda etkin olmuş olabileceği belirtiliyor.

Trafik kazalarında ölenlerin sayısında ciddi artış kaydedildi.

Aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedenler de rekor düzeyde arttı.

Pandemi devam ederken her geçen gün daha fazla Amerikalı’nın sorumsuz ve riskli davranışlara yönelmesinden kaygı duyuluyor.

Ulusal Emniyet Konseyi’nden Jane Terry, “Pandeminin etkisi var. Bu etkiyi kesinlikle işe gitme, ailelerimizin yanında olma, araç kullanma ve madde tüketimi konusunda karar alırken görüyoruz” diyor.

Pandeminin ilk yılında 38 bin kişi Amerika’da otoyollarda hayatını kaybetti. Bu rakam 2007’den bu yana en yüksek seviyesinde.

Johns Hopkins Yaralanma Aaraştırması ve Politikası Merkezi’nden Shannon Frattaroli, “Emniyet kemerinin daha az takıldığını ve yollarda daha çok hız yapıldığını görüyoruz. Daha fazla madde kullanıldığını bunların da kişilerin araba sürüşünü ve yollardaki risk alma oranını arttırdığını görüyoruz” diyor.

Pandemi Amerikalılar için iş ve ekonomik belirsizliği arttırırken kişisel ilişkileri de etkiledi.

Frattaroli, “Başkalarıyla yüz yüze bağ kurma yetimiz kısıtlandı. Git gide daha çok izole oluyoruz” diyor.

ABD’de 2021 yılında 96 binden fazla yani rekor sayıda kişi aşırı dozda uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Bu, önceki yıla oranla yüzde 30 artışa işaret ediyor.

Klinik psikolog Maria Espinola, “Pandemi sırasında madde kullanımının arttığını biliyoruz. Birçok kişi stresle baş etmek için alkol ve uyuşturucu kullanıyor. Bazıları pandemiden önce de sorunlar yaşıyordu ve durum pandemiyle daha da kötüleşti. Daha önce sorunu olmayan bazı kişilerse o kadar fazla strese maruz kaldılar ki bununla baş etmek için madde kullanmaya başladılar” diyor.

Bunun olası çareleri var. Örneğin Johns Hopkins Yaralanma Araştırmaları Merkezi, altyapı bütçesinin bir kısmının sürücü hatalarını önlemede kullanılmasının trafik ölümlerini azaltabileceği görüşünde. Kazaların sık yaşandığı dört yol ağızlarının döner kavşaklarla değiştirilmesi bu önlemlerden biri olabilir.

Madde bağımlılığı konusunda ise Ulusal Emniyet Konseyi, Amerikalı işverenlerin çalışanlarına sunduğu sosyal hakların daha fazla tedavi ve iyileştirme hizmetini kapsaması gerektiğini söylüyor.

Ancak pandemi sırasında “epidemi” olarak adlandırılabilecek hızda artan trafik ve aşırı doz ölümlerinin sayısı henüz azalacak gibi görünmüyor.

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