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Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği toplantıda, trafik kaidelerine uymanın önemi anlatıldı.Toplantıya katılan öğretmenlere sunum yapan Yenişehir Emniyet Müdürü İlhami Araali, trafiğin eğitim, alt yapı, denetim ve acil yardım konularında incelendiğini söyledi.

Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği toplantıda, trafik kaidelerine uymanın önemi anlatıldı.
Toplantıya katılan öğretmenlere sunum yapan Yenişehir Emniyet Müdürü İlhami Araali, trafiğin eğitim, alt yapı, denetim ve acil yardım konularında incelendiğini söyledi. Araali, "Trafik kazalarının nedenlerinin yüzde 98 insan kaynaklı olduğunu biliniyor. Sizlere bu trafik eğitimi konusunda büyük görevler düşüyor. Bizler hatalı sollama yapıyorsak, aracımızı hatalı park ediyorsak, kırmızı ışıkta geçiyorsak, çocuklara iyi örnek olamayız" dedi.
Ülke genelindeki trafik kazalarında 1 yılda 10 bin can kaybı yaşandığını söyleyen Araali, alt yapıda sıkıntılar bulunduğuna işaret etti. Araali sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni yollar, yaya ve bisiklet yolları, otoparklar inşa etmenin maddî maliyeti çok yüksek. Sokaklar eski yıllarda düzenlenmiş ve oldukça dar. Bir dükkânı kaldırıp yolu genişletmenin maliyeti çok yüksek. Bu yüzden kurallara daha fazla riayet etmeliyiz".
Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz da, trafik kazalarının kurallara uyulmasıyla asgarîye indirilebileceğini belirtti. Eski yıllarda İstanbul’da geçirdiği bir trafik kazasını anlatan Ayaz, aracın kullanılmaz hale geldiği bu kazada emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattıklarını kaydetti.

Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı

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