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Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi yaşamını yitirdi, 310 bin 109 kişi yaralandı.

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018'de 336 bin 556'sı yerleşim yerlerinde, 91 bin 518'i bu yerlerin dışında olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde 428 bin 74 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 2 bin 712'si ölüm, 183 bin 710'u yaralanma, 241 bin 652'si maddi hasarla sonuçlandı. Ülke genelinde geçen yılki kazalarda 3 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 310 bin 109 kişi yaralandı.

Kazalarda 56 bin 469 kayıtla "yandan çarpma" ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 593 ile "yayaya çarpma" ve 27 bin 227 ile "yoldan çıkma" takip etti.

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarının 75 bin 463'ü "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak", 25 bin 783'ü "kavşak, geçit ve dar yerlerde geçiş önceliğine uymamak", 15 bin 859'u da "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak"tan oluştu.

İLLERE GÖRE KAZA SAYILARI

Otomobil, kamyonet ve motosiklet, trafik kazalarına en çok karışan araç türleri arasında yer aldı.

Trafik kazaları ile can kaybının en çok yaşandığı il, Ankara oldu. Ankara'da 12 bin 652 kazada 199 kişi hayatını kaybetti. İkinci sıradaki İzmir'de ise 10 bin 365 trafik kazasında 160 kişi yaşamını yitirdi.

En çok kaza ve ölümün kayıtlara geçtiği diğer iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya ve Konya oldu.

4.5 MİLYAR LİRA CEZA

Polis ekiplerince, trafik kurallarına uymadıkları ve eksiklikleri olduğu gerekçesiyle yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına geçen yıl 4 milyar 367 milyon 571 bin 584 lira ceza kesildi.

Geçen yıl 146 bin 320 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 108 sürücüye de 5 kez hız limitini aşmaktan cezai işlem uygulandı.

Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 2018'de 1 milyon 15 bin 732 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA


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