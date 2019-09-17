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Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019’un ilk 8 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 271 bin 993 trafik kazasında 189 bin 872 kişi yaralandı, bin 644 kişi hayatını kaybetti.

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Kurban Bayramını’nın da idrak edildiği 2019 Ağustos ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Bir ay boyunca ülke genelinde 36 bin 754 kaza meydana geldi. Kazalarda 31 bin 844 kişi yaralanırken, 298 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında ise Türkiye genelinde meydana gelen 271 bin 993 trafik kazasında 189 bin 872 kişi yaralandı, bin 644 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 117 bin 727’sine sürücü kusuru sebep olurken, 10 bin 560 kazaya yaya, 2 bin 679 kazaya araç, 726 kazaya yol, bin 339 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 8 ayındaki kazalardan 3 bin 29’una kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 579 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

BURSA'DA 43 ÖLÜM

Resmi verilere göre, yılın 8 ayında Ankara’da 66, Bursa’da 43, İstanbul’da 85 ve İzmir’de 85 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 4 bin 175 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 6 bin 600 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. 8 aylık dönemde Türkiye genelinde 9 milyon 485 bin 131 sürücü ve yayaya 3 milyar 215 milyon 431 bin 129 lira ceza kesildi. 8 aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 106 bin 633 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Emniyet Genel Müdürlüğü

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