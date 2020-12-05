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Trafik kazalarında ’ışık’ ihlali

05.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da meydana gelen iki farklı trafik kazasında sürücülerin trafik ışıklarını ihlal etmeleri dikkat çekti.Çankırı’da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Çankırı’da meydana gelen iki farklı trafik kazasında sürücülerin trafik ışıklarını ihlal etmeleri dikkat çekti.
Çankırı’da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Paylaşılan ilk görüntüde, ışıklardan sola doğru dönen bir otomobil ile Ankara yönüne hızla seyreden başka bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil bir süre daha ilerledikten sonra orta refüje de çarparak devrildi.
Bir diğer kazada ise Kastamonu-Çankırı yönünde seyreden bir otomobille yine kavşaktan sola dönen başka bir otomobil çarpıştı. Otomobil, köprü üzerinde bulunan yaya trafik lambasına çarparak durabildi.

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