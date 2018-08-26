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"Trafik kazalarında önemli bir artış olmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı"

DÜZCE/BOLU (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı." dedi.

Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı çıkışı mevkisinde polis ekiplerinin "kırmızı düdük" uygulamasına katılan Ersoy, durdurulan otomobillerdeki çocuklara, üzerinde kampanya bilgileri bulunan broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdük verdi.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak bayramın huzurlu ve güven ortamında geçmesi için bir dizi tedbir aldıklarını söyledi.

Güven ve huzurun yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde "trafik terörü"ne karşı da önlemler aldıklarını hatırlatan Ersoy, "Bugün bayram tatilinin son günü ve dönüşler devam ediyor. Bu manada dönüşlerin daha huzurlu geçebilmesi, sevenlerin sevdiklerini tatillerini tamamlamış olarak dönebilmelerini sağlamak amacıyla aldığımız önlemlerin uygulamalarını yerinde görmek, polis arkadaşlarımızın bayram süresince yaptıklarını fedakarca çalışmalarını takdir etmek ve uygulama noktalarını gezerek yerinde görmek için ziyaretler yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de araç sayısının arttığını belirten Ersoy, "Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı. Temenni ediyoruz ki, hiç kaza olmasın, hiç acı yaşanmasın. Bunun için de sürücülerin daha dikkatli olması gerekli." ifadelerini kullandı.

Ersoy'a, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin eşlik etti.

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- Bolu'da da uygulamaya katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra D-100 karayolunun Bolu kesimindeki polis uygulama noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti.

Ekiplerin, "emniyet kemeri" ve "kırmızı düdük" uygulamasına katılan Ersoy, burada 9 günlük bayram tatili süresince ara vermeden görev yapan polis memurlarının geçmiş bayramlarını kutladı.

Ersoy, Bolu Valisi Aydın Baruş, İl jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan, uygulamalar ve bayram süresince yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem asayiş ve güvenlik açısından, hem de trafik terörüne karşı yoğun tedbirler aldıklarına değinerek, "Özellikle 'kırmızı düdük' kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh, basınımızın gösterdiği ilgili, aldığımız önlemlerin ülke gündemine oturmasına da vesile oldu. Bütün amacımız halkımızın duyarlılığını ve farkındalığını arttırmaktı." ifadesini kullandı.

Yollardaki altyapı ve üst yapı çalışmaları, trafik ekiplerinin çalışmaları ve araçlardaki kalite artışına rağmen halen trafik kazalarının olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Kazaların çok büyük bir kısmının sürücü hatalarından kaynaklandığını görüyoruz. Ancak aldığımız önlemlerle, polis ve jandarma ekiplerimizin gayretli uygulamaları ile geçmiş yıllara oranla bu kadar sürücü artmasına, tatile çıkan yolcu sayısının artmasına rağmen kazaları geçmiş yıllarla aynı oranda tutabiliyoruz. Bu bir başarı."

Öte yandan açıklama sırasında yoldan geçen bir otomobil, yol kenarındaki kalabalıkta ne olduğunu anlamak için yavaşlayan bir sürücünün otomobiline arkadan çarptı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan olmadı.

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Bolu Düzce İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy kırmızı düdük

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