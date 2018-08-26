DÜZCE/BOLU (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı." dedi.

Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı çıkışı mevkisinde polis ekiplerinin "kırmızı düdük" uygulamasına katılan Ersoy, durdurulan otomobillerdeki çocuklara, üzerinde kampanya bilgileri bulunan broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdük verdi.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak bayramın huzurlu ve güven ortamında geçmesi için bir dizi tedbir aldıklarını söyledi.

Güven ve huzurun yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde "trafik terörü"ne karşı da önlemler aldıklarını hatırlatan Ersoy, "Bugün bayram tatilinin son günü ve dönüşler devam ediyor. Bu manada dönüşlerin daha huzurlu geçebilmesi, sevenlerin sevdiklerini tatillerini tamamlamış olarak dönebilmelerini sağlamak amacıyla aldığımız önlemlerin uygulamalarını yerinde görmek, polis arkadaşlarımızın bayram süresince yaptıklarını fedakarca çalışmalarını takdir etmek ve uygulama noktalarını gezerek yerinde görmek için ziyaretler yapıyoruz." diye konuştu.