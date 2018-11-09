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Trafik kazalarında sahte evrak düzenleyen 22 kişilik şebekeye operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin hasarlı trafik kazaları sonrası evrakta para karşılığı sahtecilik yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyonunda gözatına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

Trafik kazalarında sahte evrak düzenleyen 22 kişilik şebekeye operasyon

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin hasarlı trafik kazaları sonrası evrakta para karşılığı sahtecilik yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyonunda gözatına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 gün önce hasarlı trafik kazaları sonrasında evrakta para karşılığı sahtecilik yapan şebekeye operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Ehliyetsiz olarak araç kullanıp, hasarlı trafik kazası yapan kişilere ulaşarak yeni kaza yapılmış gibi evrak tanzim ettikleri, tek taraflı maddi hasarlı kazalarda ise iki aracın karıştığı gibi evrak düzenledikleri ve bu yöntem ile kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 kişi 'evrakta sahtecilik' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla bu sabah adliyeye sevk edildi

FOTOĞRAFLI

Trafik kazalarında sahte evrak düzenleyen 22 kişilik şebekeye operasyonTrafik kazalarında sahte evrak düzenleyen 22 kişilik şebekeye operasyonTrafik kazalarında sahte evrak düzenleyen 22 kişilik şebekeye operasyonTrafik kazalarında sahte evrak düzenleyen 22 kişilik şebekeye operasyon

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