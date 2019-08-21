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Trafik kazalarında son 10 yılda 52 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında, 12 milyon 236 bin 912 trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazalarında son 10 yılda 52 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında, 12 milyon 236 bin 912 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 52 bin 95 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 695 bin 604 kişi yaralandı.
Medya takibi kurumu Ajans Press’in Emniyet Genel Müdürlüğü verileri ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında, 12 milyon 236 bin 912 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 52 bin 95 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 695 bin 604 kişi ise yaralandığı açıklandı. Son olarak geçtiğimiz 2018 yılında yaşanan trafik kazalarında ise 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi.
En çok sürücü hataları trafik kazalarına sebep oluyor
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerinin de araştırıldığı verilere göre, kazalarda ilk sırayı sürücü hataları alırken, onu sırasıyla yaya, yol, araç ve yolcu hataları takip etti. En çok kaza yapan araçlar cinslerine göre ayrıldığında, otomobilin ilk sırada yer aldığı görüldü. Otomobili de sırasıyla, kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi.
Dünya genelinde yılda ortalama 1 milyon 200 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor
Yapılan araştırmaya göre dünya genelinde ise trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği, 50 milyondan fazla kişi yaralandığı bildirildi. Meydana gelen trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti ise 518 milyar dolar gibi çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Alınan bilgilere göre kazalarda kusur oranının yüzde 99’u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere insan faktöründen kaynaklanırken, son on yılda gerçekleşen yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz ayında en az Şubat ayında meydana geldi. Gün olarak ise en fazla Cumartesi en az Salı günleri trafik kazalarının gerçekleştiği görüldü.

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