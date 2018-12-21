HABER

Trafik kazalarında son 2 yılda 864 çocuk hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: -"2016 - 2018 yılları arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 864 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti"

Son iki yıldaki trafik kazalarında 864 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında yaşanan trafik kazalarında yaşamını yitiren çocuklara ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Soylu, 2016 - 2018 (Eylül itibariyle) yılları arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 864 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Soylu, Eylül 2018 öncesine ait kaza tespit tutanaklarında kazaya karışan araç bilgilerinde, okul servisi şeklinde bir ayrım bulunmadığını kaydetti.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde taşıtlarda aranacak şartların belirlendiğine işaret eden Soylu, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, değişen mevzuat ve ihtiyaçlar doğrultusunda alınacak trafik önlemlerine ilişkin hazırlanan talimatın, 81 valilik başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiğini anımsattı.

Trafik denetimlerinde, okul servis araçlarının başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyup uymadıklarının titizlikle kontrol edildiğini vurgulayan Soylu, "Karayolları Trafik Kanununda, "Ceza puanı uygulaması, puanlama ve trafik kazası nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınmasına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgelerinin 1 yıl süre ile geri alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda ölümlü trafik kazalarına karışan araç sürücülerine ilişkin yaptırımlar ilgili mahkeme kararı doğrultusunda işleme konulmaktadır." ifadesini kullandı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Ankara'da hareketlilik! Sürpriz görüşme bugünAnkara'da hareketlilik! Sürpriz görüşme bugün
Bu mandalina, bu da Fatih PortakalBu mandalina, bu da Fatih Portakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sezgin Tanrıkulu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hareketlilik! Sürpriz görüşme bugün

Ankara'da hareketlilik! Sürpriz görüşme bugün

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.