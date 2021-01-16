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Trafik kazalarındaki en önemli sebep cep telefonu

16.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı 12 bin kilometrelik sorumluluk sahasında 2020 yılında meydana gelen kazaların gündüz iki yönlü yolda açık havada meydana geldiğini açıkladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı 12 bin kilometrelik sorumluluk sahasında 2020 yılında meydana gelen kazaların gündüz iki yönlü yolda açık havada meydana geldiğini açıkladı. Kazaların meydana geliş sebeplerinin başında cep telefonu kullanma, ölüm ve yaralanmaların ise emniyet kemeri takmamaktan kaynaklandığını duyurdu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 12 bin kilometrelik yolda 2020 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geliş analizlerini paylaştı. Kazaların yüzde 60’ının tek taraflı yaralanmalı ve ölümlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kazaların genellikle gündüz vakti ve iki yönlü yollarda açık havada meydana geldiği bildirildi. Yapılan değerlendirmede kazalara etken sebeplerin başında cep telefonu kullanımı gelirken, kaza sonrası yaralanma ve ölümlerin nedeni olarak ise emniyet kemeri kullanmamak geldiğin belirlendi.
Bu verileri dikkate alan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 100 personelin katılımıyla cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde araç kullanırken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan 220 sürücüye toplamda 115 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.
Ayrıca uygulama esnasında sürücülere farkındalık oluşturmak amacıyla araç kullanırken emniyet kemeri takmamanın ve cep telefonu ile konuşmanın sonucunda meydana gelebilecek üzücü sonuçları gösteren videolar izlettirilerek broşürler dağıtıldı.

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