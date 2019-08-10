HABER

"Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35 azaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik" - "Bugüne kadar aldığımız tedbirler, düzenlediğimiz kampanyalar ile basınımız başta olmak üzere ilgili kurum kuruluşlar ve halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle çok önemli başarılar elde ettik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla, Kastamonu-Ankara kara yolundaki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince düzenlenen trafik uygulamasına katıldı.

Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ersoy, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, sürücü ve yolculara iyi bayramlar diledi.

Ersoy, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak bayramların huzur ve güven içinde geçmesi için bir dizi tedbirler aldıklarını hatırlattı.

Bu tedbirlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsatan Ersoy, "Bugün biz de Ankara-Çankırı-Kastamonu hattında, valimiz ve emniyet müdürümüzle birlikte Kastamonu'muzu ziyaret ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin uygulanmasını yerinde gözlemliyoruz. Hem de sürücülerimizin, yolcularımızın, vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz." dedi.

- "Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35 azaldı"

Ersoy, bakanlık olarak sahada olduklarını belirterek, vatandaşların daha güvenli, daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Özellikle yoğun günlerde, trafik kazalarında yaşanılan acıları en aza indirmek amacıyla yoğun gayret gösterdiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aldığımız tedbirler, düzenlediğimiz kampanyalar ile basınımız başta olmak üzere ilgili kurum kuruluşlar ve halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle çok önemli başarılar elde ettik. 2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik. Bu tedbirlerin devamı, sizlerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle oluşacak daha güçlü farklılıklar ile bu sayıların daha da iyileşeceğini ümit ediyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı bundan sonra da aynı kararlılık, heyecan ve azimle devam ettireceğiz. Bayramınızın ağız tadıyla gerçekleşebilmesi için emek sarf eden bütün görevlilerimize, bütün sorumlularımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz."

Ersoy, daha sonra kent genelindeki bazı polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ersoy'a ziyaretlerinde Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek de eşlik etti.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Şehit anne babası aldıkları 2 kurbanlık koçu Mehmetçiğe bağışladıŞehit anne babası aldıkları 2 kurbanlık koçu Mehmetçiğe bağışladı
Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 9 ölü, 112 yaralıBayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 9 ölü, 112 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Jandarma KASTAMONU polis Uygulama

En Çok Okunan Haberler

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.