Trafik kazalarının yüzde 90'ı sürücü kusurlarından kaynaklı

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan "Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu" son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ının sürücü kusurlarından kaynaklandığını ortaya koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla dün tanıtılan "Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu" Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandı. Rapora göre, 2009-2018 yıllarını kapsayan son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yüzde 13,10'u ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı. Söz konusu trafik kazalarının yüzde 89,39'u sürücü, yüzde 8,91'i yaya, yüzde 0,75'i yol, yüzde 0,48'i taşıt ve yüzde 0,46'sı yolcu kusurlarından kaynaklandı. Sürücü kusurları arasında araç hızını şartlara uydurmamak, kavşaklarda geçiş önceliğine ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak öne çıktı. - Araç sayısı arttı, ölü sayısı azaldı Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2009'da 14 milyon 316 bin 700 iken 2018'de yüzde 59,72 artarak 22 milyon 865 bin 921'e yükseldi. Buna rağmen 2009'da trafik kazalarında kaza yerinde ölüm sayısı 4 bin 324 iken, 2018'de yüzde 22,11 azalarak 3 bin 368'e geriledi.

2009'da meydana gelen trafik kazalarının yüzde 52,40'ına otomobil, yüzde 13,68'ine motosiklet, yüzde 6,91'ine kamyonlar karıştı. Geçen yıl ise trafik kazalarının yüzde 53,23'ü otomobil, yüzde 15,48'i motosiklet ve yüzde 4,78'i kamyonlar tarafından yapıldı. Diğer kazalara ise motosiklet, otobüs ve minibüsler karıştı. Geçen yıl trafik kazalarına bağlı ölümlerin, yüzde 50,46'sı kaza yerinde, yüzde 49,54'ü kaza sonrasında yaşandı. - En çok kaza yaz aylarında 2018'de meydana gelen trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin yaz aylarında arttığı tespit edildi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki trafik kazalarında, bin 885 kişi hayatını kaybetti. En çok kazaların yaşandığı günler ise pazartesi, cuma ve cumartesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kazaların, yüzde 60,78'i gündüz, yüzde 36,22'si gece ve yüzde 2,99'u alacakaranlıkta meydana geldi. Geçen yıl trafik kazalarının yüzde 9'u sadece İstanbul'da, yüzde 7'si Ege, yüzde 17'si ise Akdeniz Bölgesi'nde yaşandı. - Yıllık ortalama 23 milyon araç ve sürücü denetlendi