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Trafik kazası Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

Otoyolun Düzce kesiminde meydana gelen kaza ve ardından çıkan yangın nedeniyle Ankara istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çalış idaresindeki 34 RH 5052 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları Ankara istikametinde bariyerlere çarparak alev aldı.

Aynı yönde seyreden Halil İbrahim Erdal idaresindeki 16 KKM 10 plakalı otomobil ve Özge Tosun yönetimindeki 06 BBZ 007 plakalı otomobil de ani firen yapınca çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.

Bu arada yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Düzce

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