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  4. Trafik kazası geçiren eşinin yanına giderken kaza yaptı! 5 kişi yaralandı

Trafik kazası geçiren eşinin yanına giderken kaza yaptı! 5 kişi yaralandı

28.10.2023 21:42 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, trafik kazası geçiren eşinin yanına giden Ş.U. yönetimindeki otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Trafik kazası geçiren eşinin yanına giderken kaza yaptı! 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde meydana geldi. Ş.U. yönetimindeki 41 ALJ 687 plakalı otomobil, F.Ö.'nün kullandığı 41 HK 489 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 41 HK 489 plakalı takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü F.Ö., eşi ve iki çocuğu ile diğer otomobilin sürücüsü Ş.U., yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan F.Ö., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

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EŞİNİN KAZA HABERİ ÜZERİNE EVDEN ÇIKMIŞ

Ş.U.'nun, eşinin trafik kazası haberini aldıktan sonra panikle evden çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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