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Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:21 | Son Güncelleme

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas’ta üç aracın karıştığı ve yayaların araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu zincirleme trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.T. yönetimindeki 58 AAD 282 plakalı kamyonet, Pulur Mahallesi İbni Hümam Caddesi'nde, polis memuru C.C. idaresindeki 34 HJ 9324 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 34 BGS 534 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayaların kamyonetin çarpmasıyla savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücün tepkisi de güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sivas trafik kazası

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