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Trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin 16 yaşındaki sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sedat S. idaresindeki 34 ZM 9475 plakalı otomobil, Marmaris-Datça kara yolunun 13. kilometresinde G.Y.H'nin (16) kullandığı 24 DY 743 motosiklete arkasından çarptı.

Kazada ağır yaralanan G.Y.H, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. G.Y.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Sedat S'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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16 yaşındaki sürücü ehliyetsiz sürücü Kaza motosiklet kazası

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