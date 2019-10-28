"Trafik kazası" iddiasına "cinayet" davası

İsmail G'nin evi birisine sorduğu sırada Konuktürk'ün motosikletiyle geldiği ve ikilinin tekrar tartıştığı bilgisine yer verilen iddianamede, ikilinin daha sonra konuşmak için başka bir yere gitmeye karar verdikleri kaydedildi.

İddianamede, İsmail G. ile Konuktürk'ün aynı iş yerinde çalıştığı ve olay gününün sabahında tartıştıkları ifade edilerek, iş çıkışı akşam saatlerinde sanığın, Konuktürk'ün evini araştırdığı aktarıldı.

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde motosiklet sürücüsünün, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili hazırlanan iddianamede, otomobil sürücüsü sanığın "öldürme kastıyla" hareket ettiği belirtildi.

- "Motosikleti sürükledi, ağaca çarparak durabildi"

Konuktürk'ün motosikletiyle önde, İsmail G'nin otomobiliyle arkada olacak şekilde yola çıktıkları ifade edilen iddianamede, sanığın, Güllük Mahallesi Bahçe Sokak'ta aracının hızını artırdığı, Konuktürk'ün kullandığı motosiklete arkadan çarparak yaklaşık 15 metre sürüklediği ve araçlara ait fren izine rastlanmadığı vurgulandı.

Araçlarda meydana gelen hasar derecesi ve otomobilin çarpma noktasından itibaren motosikleti sürükleyip 18 metre ilerde bulunan ağaca çarparak durmasının, otomobilin yasal sınırlarının çok üzerinde hızlı olduğu ve öndeki motosikleti güvenli mesafe bırakmadan yakın takip ettiğinin göstergesi olduğuna dikkati çekilen iddianamede, şunlar ifade edildi:

"Tüm dosya kapsamı, özellikle taraflar arasındaki olay günü meydana gelen tartışma, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde sanığın, maktule duyduğu öfkeyle hareket edip, otomobili ile motosiklete arkadan kasten çarparak, ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır."

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İsmail G. ise kaza anından önce durduklarını ve konuşarak barıştıklarını, daha sonra yola çıktıklarında yolun bozuk olması nedeniyle Konuktürk'e istemeden çarptığını öne sürdü.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

