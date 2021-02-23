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Trafik kazası kameralara böyle yansıdı

23.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Bolu kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.Bolu’da, Ocak ayı içerisinde kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı.

Bolu kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
Bolu’da, Ocak ayı içerisinde kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntüsünde sürücülerin kurallara uymayarak kazalara sebebiyet verdikleri görüldü. Tabaklar mahallesi Ali Rıza Tekemen caddesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç acil dönüşten kontrolsüz şekilde Cumhuriyet Caddesi’ne bağlanmak istediği sırada, Kent Meydanı istikametine giden otomobille çarpıştı.
Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerde, kaza anı ve otomobilin çarpışmanın etkisiyle savrulduktan sonra yön tabelasına çarpma anları yer aldı.

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