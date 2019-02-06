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Trafik kazası mağduru genç kızdan "Öncelik Yayanın” kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyası kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılan 11.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyası kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılan 11. sınıf öğrencisi Vuslat Dursun, süratli bir aracın çarpması ile sol kolunu kullanamaz hale geldiğini belirterek, "Bunların olmaması için buradayız, destek vermek için geldik" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyasına vatandaşlar da destek veriyor. Kampanya kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinliğe kazalardan dolayı yaralanan ya da yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı. 23 Nisan 2017 yılında Ulus’ta Opera Köprüsü yakınlarında karşıdan karşıya geçerken süratli bir aracın çarpması sonucu bacağına üç adet platin takılan ve sol kolunu kullanamaz hale gelen 11. sınıf öğrencisi Vuslat Dursun, programa destek için geldiğini belirtti. Dursun, “23 Nisan 2017 tarihinde Opera Köprüsü’nde bir kaza geçirdim. Sol bileğimde sorun oluştu, okul hayatım etkilendi, tedavi sürecim devam ediyor. Bununla ilgili daha mahkemeye çıkmadık. Sol kolumu kullanamıyorum. Omurilikten 5 sinir koptu ve bacağımda parçalı kırık var. Zaten bacağımda da üç tane platin var. Basit bir karşıdan karşıya geçme durumuydu. Hem benim dikkatsizliğim hem de sürücünün hızlı olması böyle bir sonuç doğurdu. Bunların olmaması için buradayız, destek vermek için geldik. Hukuki süreci takip ediyorum” dedi.

“Sürücüler lütfen kurallara uysunlar”
Trafik kazasında kuzenini kaybeden Yasemin Usta ise, “2012 yılında tek yumurta ikizi 18 yaşındaki kuzenim Gökhan Demir, İstanbul’da ehliyetsiz ve aşırı hızlı bir sürücünün çarpması sonucu maalesef hayatını kaybetti. Bu konuda farkındalık oluşturmak için buradayız. Yılda binlerce yayayı trafik kazalarında kaybediyoruz. Buradan bütün sürücülere sesleniyorum; lütfen kurallara uyun, giden canların arkasından yıllarca acı yaşayan gözü yaşlı sevdikleri kalıyor. O yüzden ne olur kendi canları ve başkalarının canları için trafik kurallarına uysunlar” diye konuştu.

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