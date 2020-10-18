HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 18:25 | Son Güncelleme

Amasya’da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Amasya’da bulunan tünelde aracı sollamak isteyen 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tünel içindeki duvara daha sonra karşıdan gelen aracın altına girerek savruldu.

Amasya’da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’da bulunan tünelde aracı sollamak isteyen 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tünel içindeki duvara daha sonra karşıdan gelen aracın altına girerek savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
Avcılar’daki baltalı dehşet kameradaAvcılar’daki baltalı dehşet kamerada
AÖF duyurdu! Online olacakAÖF duyurdu! Online olacak
En Çok Okunan Haberler
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı!
Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada
Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Başkan Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.