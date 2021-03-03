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Trafik kazası sonrası düşündüren ilk yardım kargaşası

03.03.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Antalya’da otomobilin aynı yönde giden ticari araca arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya’da otomobilin aynı yönde giden ticari araca arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapılan yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle olası bir yanlış müdahale kurbanı olmadan hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Caner Özyapı’nın kullandığı 01 JK 044 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Ahmet Ali Çınar’ın kullandığı 07 YS 826 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada 01 JK 044 plakalı araçta bulunan Yahya İngin ve Bülent Bal yaralandı. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlarda bulunan vatandaşlar yaptı. Araçlardan indirilen ve çimlerin üzerine yatırılan yaralılara müdahale sırasında tam anlamıyla ilk yardım kargaşası yaşandı. Her kafadan bir sesin çıktığı müdahale sırasında yaralılar bir ara araçlara bindirilerek hastaneye götürülmek istense de diğer vatandaşların müdahalesiyle ambulans ve sağlık ekibi beklendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından durumlarının iyi olduğunu belirterek ambulansla hastaneye gitmeyen araç sürücülerinin de daha sonra tedavi amacıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri bildirildi.

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