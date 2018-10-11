Trafik kazası sonrası organları bağışlanan Aleyna'nın davası

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın ölümüyle ilgili iki sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan K, tutuksuz sanık Mahmut Y, Budanır'ın babası Şahimerdan ile annesi Hülya Cebotaru, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Hakan K, savunmasında, bir yıl önce ehliyet aldığını, olay günü aracıyla Antalya istikametine doğru ilerlediği sırada bir kişinin aniden yola atladığını öne sürdü.

Korna ve el hareketleriyle uyarmasına rağmen kazaya engel olamadığını savunan Hakan K, "Bu durumla karşı karşıya kaldığım için pişmanım. Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum, tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Söz verilen sanık Mahmut Y, bir firmada servis şoförü olarak görev yaptığını, Budanır'ı olay günü yol kenarına bıraktıktan sonra hareket ettiğini söyledi.

Kazanın oluş şeklini görmediğini öne süren Mahmut Y, kazayı fark ettiklerinde yardıma koşup, ambulansa haber verdiklerini bildirdi.