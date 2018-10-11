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Trafik kazası sonrası organları bağışlanan Aleyna'nın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin bayramlaştıktan sonra organlarının bağışlanmasını istediği 17 yaşındaki Aleyna'nın ölümüyle ilgili iki sanık hakim karşısına çıktı - Annesi Hülya Cebotaru: "Ben adalet istiyorum. O oğluna sarılırken ben artık kara toprağa sarılıyorum"

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın ölümüyle ilgili iki sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan K, tutuksuz sanık Mahmut Y, Budanır'ın babası Şahimerdan ile annesi Hülya Cebotaru, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Hakan K, savunmasında, bir yıl önce ehliyet aldığını, olay günü aracıyla Antalya istikametine doğru ilerlediği sırada bir kişinin aniden yola atladığını öne sürdü.

Korna ve el hareketleriyle uyarmasına rağmen kazaya engel olamadığını savunan Hakan K, "Bu durumla karşı karşıya kaldığım için pişmanım. Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum, tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Söz verilen sanık Mahmut Y, bir firmada servis şoförü olarak görev yaptığını, Budanır'ı olay günü yol kenarına bıraktıktan sonra hareket ettiğini söyledi.

Kazanın oluş şeklini görmediğini öne süren Mahmut Y, kazayı fark ettiklerinde yardıma koşup, ambulansa haber verdiklerini bildirdi.

Aleyna'nın babası Şahimerdan Budanır ise sanıkların savunmalarını kabul etmediğini ifade etti.

Kızının kulağında kulaklık olduğu yönündeki savunmaları kabul etmediği anlatan Budanır, "Olay yerinde kulaklık varmış, Türkiye'de milyonlarca işitme engelli insan var. O zaman bu insanların trafikte yaya olarak bulunmayacaklar mı? Benim kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Sanıklardan Hakan K. çok hızlı olduğu için benim kızım hayatta değil." dedi.

Mahkeme, sanıklardan Hakan K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Hülya Cebotaru, kızının okuma hayalinden başka bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi.

Adalet istediğini vurgulayan Cebotaru, "Ben adalet istiyorum. O oğluna sarılırken ben artık kara toprağa sarılıyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 16 Ağustos'ta tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin bayramlaştıktan sonra organlarının bağışlanmasını istediği Budanır'ın organları, nakil bekleyen hastalar için umut olmuştu. Genç kızın kalbi, karaciğeri, böbreği ve korneaları hastalara nakledilmişti.

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