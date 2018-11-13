Trafik kazası sonrası organları bağışlanan Aleyna'nın davası

Antalya'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın babası Şahimerdan Budanır, kızının ölümüyle ilgili davada sanıkların tutuklanmamasına tepki olarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde iki saat oturma eylemi yapan Budanır, üzerinde "Organlarıyla 8 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır için adalet" ve "Aleynalar ölmesin" yazılı pankartlar taşıdı.

Budanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasının, kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini ve sanıkların gereken cezayı almaları gerektiğini anlatan Budanır, "Adalet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Başka Aleynalar ölmesin. Trafik canavarları cezalarını çeksin." dedi.

Budanır, adalet için açlık grevi de yapacağını kaydetti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 16 Ağustos'ta servis aracından inip tali yoldan karşı tarafa geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Aleyna Budanır'ın, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesinin bağışladığı Budanır'ın organları, nakil bekleyen hastalar için umut olmuştu. Genç kızın kalbi, karaciğeri, böbreği ve korneaları nakledilmişti.

Gözaltına alınan servis aracı şoförü Mahmut Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, otomobil sürücüsü Hakan K. ise tutuklanmıştı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında sanıklar Mahmut Y'ye yönelik uygulanan adli kontrol kaldırılmış, Hakan K. ise tahliye edilmişti.

Cumhuriyet savcısı Faruk Kurt'un mahkemeye sunduğu tutuklanmaya itiraz dilekçesi mahkemece kabul edilmemişti.

