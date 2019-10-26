Trafik kazası sonrası organları bağışlanan Aleyna'nın davası

Antalya'da, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili davada yargılanan sürücüye 2 yıl 1 ay hapis, servis sürücüsüne ise beraat kararı verilmesine tepki gösterdi.

Aleyna Hatun Budanır'ın annesi Hülya Budanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları ve kızının ölümüne neden olan kişileri görmeye dayanamadığı için son duruşmaya katılmadığını söyledi.

Kızının ölümüne neden olan kişilere verilen cezanın çok yetersiz olduğunu savunan Budanır, "Sanıklardan birine 2 yıl 1 ay verildi, o kısa sürede yatıp çıkacak. Servis sürücüsüne ise beraat kararı verildi, onun şokunu hala atlatamadık. Asıl ceza servis sürücüsüne verilmesi gerekirdi, tali yola girmesi gerekirken kızımı anayolda bırakmış. Bir canın bedeli beraat veya 2 yıl olmaması lazım." diye konuştu.

Budanır, "Aleyna bunu hak etmedi, binlerce Aleyna var ve artık Aleynalar gitmesin diye bu davanın takipçisi olacağız. Bu dosyanın kapanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.