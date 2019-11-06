HABER

Trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi ile Sandal Zade Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta 46 DS 135 plakalı otomobil ile 46 AS 113 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Maddi hasar yüzünden çıkan tartışma ise, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşanan kavgayı görüntülemek için olay yerinde bulunan gazetecilere, yaralıların dayısı olduğu öğrenilen bir kişi saldırma girişimi polis tarafından engellendi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Pamukkale ayvası dünya pazarındaPamukkale ayvası dünya pazarında
İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltıİskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.