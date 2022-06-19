Trafik kazasına giden ambulanslar çarpıştı! 3 sağlık çalışanı yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Devrek- Ereğli köprüsü mevkisinde meydana geldi. Beycuma Beldesi Bölücek köyünde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgesine seyir halinde olan ambulanslardan biri, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. H.K. yönetimindeki ambulans ise önündeki ambulansa arkadan çarptı.

3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Kazada ambulans şoförü H.K. ile sağlık çalışanları M.M. ve B.T. yaralandı. Yaralıların yardımına ise diğer ambulanstaki sağlık çalışanları ile çevredekiler koştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen başka bir ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZAYA BAŞKA AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bölücek köyünde meydana gelen trafik kazasına ise başka ambulanslar sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

