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Trafik kazasına ilişkin davada ambulans şoförüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yargılanan ambulans şoförü, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada ambulans şoförü, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan ambulans şoförü M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde araç kullanarak bir kişinin ölümü, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.G, son savunmasında kaza esnasında ambulansın sol ön tekerinin patladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bundan dolayı ambulansın yönü hafif sola kaymıştır. Karşıdan gelen ve kazaya karışan diğer araç ise aşırı hızlı seyrediyordu. Benim kazada kusurumun olmadığını düşünmekteyim. Ayrıca, ambulans şoförü olduğumdan dolayı kaza yerine 10 dakika içinde ulaşmam gerekmektedir. Kazanın meydana geldiği yol ise dar bir yoldu.

Orada aşırı hızla gidebilmemin imkanı yoktur."

Mahkeme heyeti, ambulans şoförü M.D'yi "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Duruşmalardaki iyi hali dolayısıyla sanığın cezası 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Adana'da 2 Mayıs 2016'da kazaya müdahaleye giden ambulansın karıştığı trafik kazasında Kargakekeç Mahallesi Camisi'nin imamı Yılmaz Uçar hayatını kaybetmiş, ambulans şoförü M.G'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaralanmıştı.

Tutuklanan M.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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adana Kaza

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