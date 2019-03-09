Trafik kazasında 2 kızlarını kaybeden ailenin acısı dinmiyor

Sanığa verilen cezayı yetersiz bulduklarını aktaran Çakmakçı, "Biz cezaların daha güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Başka insanlar ölmesin, artık 'Yeter' diyoruz. İki güzel kızımızı kaybettik. Onların üzerinde çok büyük hayallerimiz vardı. Onları iyi birer insan olarak yetiştirmeyi düşünüyorduk. Evrim ve Ekin özellikle seçtiğimiz isimlerdi. Evrim değişim, Ekin kültür demekti. Her şeyin iyi olacağına, değişeceğine inanmıştık. Evrim her akşam ona bilim insanlarının hayatlarını okumamı isterdi." diye konuştu.

Baba Ali Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücünün kızları ve yanlarındaki kuzenine çarpmadan önce yavaşlamadığı ve manevra yapmadığının güvenlik kameralarında sabit olduğunu savundu.

Çakmakçı, artık bu tarz kazalara "dur" diyecek bir cezalandırma beklediklerini dile getirdi.

- "Tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz"

Anne Özlem Çakmakçı da aylardır kızlarının odasına giremediklerini belirterek, çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Kazayı, bir cinayet olarak gördüklerini aktaran Çakmakçı, şöyle konuştu:

"8 aydır hukuk mücadelesi veriyorduk. Karar 4 yıl 2 ay oldu. O kadar çok hayallerimiz vardı ki her şey yarım kaldı. Evrim keman çalıyordu, Ekin resim yapmayı çok severdi. Onlar benim hem arkadaşım, hem yoldaşım hem sırdaşım olmuştu. Aslında ben 2 çocuk kaybetmedim, arkadaşımı, yoldaşımı, sırdaşlarımı kaybettim. O kadar özlüyorum ki onların odasına giremiyorum. Her girdiğimde ilk günü yaşıyorum. Zil çaldığında Evrim okuldan gelecekmiş gibi geliyor. İlk günden beri tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz."

Çakmakçı, sanık hakkındaki kararı itiraz üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdıklarını aktardı.

Kızlarının hatırası için mücadele ettiğini vurgulayan Çakmakçı, "Çok özlüyorum. İliklerime kadar özledim. İlk 4 ay evden hiç çıkamadım. Kızlarım için ağlamak ve yas tutmak için ayakta durmaya çalıştım. Bu karardan sonra onların anıları için yaşamaya karar verdim." ifadesini kullandı.