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Trafik kazasında ağır yaralanan ve yerde yatan kadını, cep telefonu ışığıyla kontrol ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir akrabasının düğününe giderken, traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki Halime Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir akrabasının düğününe giderken, traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki Halime Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin, karanlık nedeniyle cep telefonu ile kadının göz bebeklerini kontrol ettiği görüldü. Nusaybin ilçesi İpek Yolu üzerinde, dün akşam saatlerinde bir akrabasının düğününe gitmeye çalışan Halime Akdeniz, arkasına tarım aleti bağlı olan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir traktör çarptı. Çevrediklerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin, karanlık nedeniyle cep telefonun ışığı ile kadının göz bebeklerini kontrol ettiği görüldü. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akdeniz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadın Halime Akdeniz'in cesedi yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verilirken, çarpma sonucu kayıplara karışan traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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